В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный ??бъем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 1) 384 бита 2) 192 бита 3) 256 бит 4) 48 бит

Информатика

В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный ??бъем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 1) 384 бита 2) 192 бита 3) 256 бит 4) 48 бит

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