В коллекции артура 76 календарей.25 из них-настенные календари,14-настольные,а остал??ные-карманные.сколько карманных календарей в коллекции артура
Математика
В коллекции артура 76 календарей.25 из них-настенные календари,14-настольные,а остал??ные-карманные.сколько карманных календарей в коллекции артура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+14=39 76-39=37 Вот пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сопоставить характеристики рассказа кукла посмотреть картину Это не должно повт??рится и сравнить с рассказом
Қазақ тiлi
Математика
: автомобиль ехал со скоростью 90 км ч какое расстояние может пройти пешеход если е??о движения будет в 2 раза меньше а скорость в 15 раз меньше че...
Литература