В коллекции артура 76 календарей.25 из них-настенные календари,14-настольные,а остал??ные-карманные.сколько карманных календарей в коллекции артура

Математика

В коллекции артура 76 календарей.25 из них-настенные календари,14-настольные,а остал??ные-карманные.сколько карманных календарей в коллекции артура

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