Проект о наша родина
Литература
Проект о наша родина
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Русская история богата яркими событиями, пронизана великой силой духа, богатырскими подвигами, воспетыми в летописях, легендах, былинах, музыке, архитектуре, живописи, поэзии. Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории Руси, ее героями, традициями, бытом, способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной русской культуре, формирует гражданскую принадлежность, патриотические чувства (расширяет представления детей о родной стране, о государственных праздниках); продолжает расширять представления о Российской армии, о трудной и почетной обязанности защищать Родину; воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Проект отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, формирует интегрированные качества воспитанников.
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