Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км\ч вторую часть пути 5часов со скорост??ю 70км\ч За какое время поезд прошел весь путь, равный 900км?
Математика
Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км\ч вторую часть пути 5часов со скорост??ю 70км\ч За какое время поезд прошел весь путь, равный 900км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*70=350км 900-350=550 км 550:60=9ч 10 мин 9ч10мин+5ч=14ч10мин
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