Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км\ч вторую часть пути 5часов со скорост??ю 70км\ч За какое время поезд прошел весь путь, равный 900км?

Математика

Первую часть пути поезд шел со скоростью 60км\ч вторую часть пути 5часов со скорост??ю 70км\ч За какое время поезд прошел весь путь, равный 900км?

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