Обязательно ли включать в рацион белковую пищу, если главным источником энергии служат жиры

Биология
Обязательно ли включать в рацион белковую пищу, если главным источником энергии служат жиры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если мышцы покачать хочешь то да , а так белки всегда нужны.
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