Два лыжника вышли навстречу друг, другу и встретились на лыжне через 3 часа. какое ??асстояние было между ними, если за 1 час первый лыжник проходил 12 км, а второй 9 км
Математика
Два лыжника вышли навстречу друг, другу и встретились на лыжне через 3 часа. какое ??асстояние было между ними, если за 1 час первый лыжник проходил 12 км, а второй 9 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+9=21 21×3 =63км между ними
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