Два лыжника вышли навстречу друг, другу и встретились на лыжне через 3 часа. какое ??асстояние было между ними, если за 1 час первый лыжник проходил 12 км, а второй 9 км

Математика

Два лыжника вышли навстречу друг, другу и встретились на лыжне через 3 часа. какое ??асстояние было между ними, если за 1 час первый лыжник проходил 12 км, а второй 9 км

Автор: Гость