Выполни деление с остатком по образцу: 200:28=7(ост4) 28*5=140 28*7=196 28*8=224 200-196=4 примеры: 97:12; 60:52; 920:102. Примеры нужно расписать как образец, спасибо.
Математика
Выполни деление с остатком по образцу: 200:28=7(ост4) 28*5=140 28*7=196 28*8=224 200-196=4 примеры: 97:12; 60:52; 920:102. Примеры нужно расписать как образец, спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97 : 12 = 8 (ост.1) 12 * 7 = 84 12 * 8 = 96 12 * 9 = 108 97 - 96 = 1 --------------------------------- 60 : 52 = 1(ост.8) 52 * 0 = 0 52 * 1 = 52 52 * 2 = 104 60 - 52 = 8 ------------------------------------- 920 : 102 = 9 (ост.2) 102 * 8 = 816 102 * 9 = 918 102 * 10 = 1020 920 - 918 = 2
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