Выполни деление с остатком по образцу: 200:28=7(ост4) 28*5=140 28*7=196 28*8=224 200-196=4 примеры: 97:12; 60:52; 920:102. Примеры нужно расписать как образец, спасибо.

Математика

Выполни деление с остатком по образцу: 200:28=7(ост4) 28*5=140 28*7=196 28*8=224 200-196=4 примеры: 97:12; 60:52; 920:102. Примеры нужно расписать как образец, спасибо.

Автор: Гость