Выполни деление с остатком по образцу: 200:28=7(ост4) 28*5=140 28*7=196 28*8=224 200-196=4 примеры: 97:12; 60:52; 920:102. Примеры нужно расписать как образец, спасибо.

Математика
Выполни деление с остатком по образцу: 200:28=7(ост4) 28*5=140 28*7=196 28*8=224 200-196=4 примеры: 97:12; 60:52; 920:102. Примеры нужно расписать как образец, спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97 : 12 = 8 (ост.1) 12 * 7 = 84 12 * 8 = 96 12 * 9 = 108 97 - 96 = 1 --------------------------------- 60 : 52 = 1(ост.8) 52 * 0 = 0 52 * 1 = 52 52 * 2 = 104 60 - 52 = 8 ------------------------------------- 920 : 102 = 9 (ост.2) 102 * 8 = 816 102 * 9 = 918 102 * 10 = 1020 920 - 918 = 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Папа любит купаться со своим маленьким сыном где папе легче держать сына на руках
Ответить
Геометрия
Двугранный угол при основании правильной четырехугольной пирамиды равен а. Высота пирамиды равна H. Найдите объем конуса, вписанного в пирамиду.
Ответить
Литература
Напиши отзыв о произведении "Маленький Мук" (максимум 9 предложений)
Ответить
Русский язык
Птенчик или птеньчик
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста,нужно составить сравнительную характеристику бабы и деда,из рассказа "Детство" М.Горького Внешность, характер, поступки и т.д.
Ответить