Помогите пожалуйста,нужно составить сравнительную характеристику бабы и деда,из рассказа "Детство" М.Горького Внешность, характер, поступки и т.д.

Гость: Гость:

1.Несмотря на свою полноту, бабушка очень легко и изящно передвигалась. На ее лице всегда была мягкая улыбка, из-за чего, ее лицо казалось гораздо моложе. Волосы у нее были черные, как смола, очень густые, длинные и непослушные. Поэтому, когда бабушка расчесывалась гребнем, то обычно сердилась. Все, о чем она говорила, звучало плавно и нежно. Часто упоминала Бога. Она очень хорошо рассказывала сказки. Настолько хорошо, что нельзя было оторваться. Верила в Домового и в другие приметы. Была послушной и склоняла голову перед дедом, показывая свое послушание даже тогда, когда он ее бил. Это можно отнести и в чтение традиций, пусть и частично. Была доброй, щедрой, понимающей. 2. Бабушка была гораздо спокойнее и рассудительнее деда, не поддавалась панике даже в самых сложных ситуациях. Вот например, когда случился пожар, дед стал в непонимании метаться из стороны в сторону, не зная, что делать и как поступить. А бабушка стала свободно руководить, забежав в горящую избу для того, чтобы вынести важные для семьи вещи. Или когда их дети делили имущество, она говорила отдать все им, чтобы они больше не ругались. А дед остро отказался, сказав, что она всем потакает. Относилась с большой любовью к Алеше, ринулась защищать его, когда дед очередной раз хотел выпороть внука. 3. Это был небольшой сухонький старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей бородкой, с птичьим носом и зелёными глазами . Он был строгий, жестокий, но жестокий потому, что знал тягости жизни, постепенно подготавливая и жителей дома к этому. Иногда бывал великодушным. Быстро входил в ярость, начиная активно выплескивать свои эмоции на окружающих. (Мог побить, высечь розгами детей из-за гнева.) Несмотря на свой суровый вид, выглядел, как капризный ребенок. Мог шутить и мог быть веселым, но доброта его быстро пропадала. Алешу любил, поэтому и порол. Все свои поступки дед объяснил ему, когда тот лежал побитый и больной. Когда деду стукнуло восемь десять лет, он стал ещё более раздражительным, злым, подозрительным, жадным и совсем потерял стыд.