Какую работу совершает вентилятор за 10 мин, если его мощность равна 30 Вт? Мне надо: дано, найти, решение. Помогите пожалуйста!!!
Физика
Какую работу совершает вентилятор за 10 мин, если его мощность равна 30 Вт? Мне надо: дано, найти, решение. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t =10 мин. =600 с N = 30 Вт найти: A = ? Решение: A = Nt A = 30 Вт×600 с = 18000 Дж = 18 кДж Ответ: 18 кДж
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