Какую работу совершает вентилятор за 10 мин, если его мощность равна 30 Вт? Мне надо: дано, найти, решение. Помогите пожалуйста!!!

Физика

Какую работу совершает вентилятор за 10 мин, если его мощность равна 30 Вт? Мне надо: дано, найти, решение. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость