Когда в один вагон загрузили 9 т,а в другой 12т груза то массы груза в обоих вагонах ??тали равны.Сколько тонн груза было в первом вагоне если во втором было 69 тонн?

Математика

Когда в один вагон загрузили 9 т,а в другой 12т груза то массы груза в обоих вагонах ??тали равны.Сколько тонн груза было в первом вагоне если во втором было 69 тонн?

Автор: Гость