Когда в один вагон загрузили 9 т,а в другой 12т груза то массы груза в обоих вагонах ??тали равны.Сколько тонн груза было в первом вагоне если во втором было 69 тонн?
Математика
Когда в один вагон загрузили 9 т,а в другой 12т груза то массы груза в обоих вагонах ??тали равны.Сколько тонн груза было в первом вагоне если во втором было 69 тонн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 69+9=78(т)-стало после погрузки. 2)78-12=66(т)-было во втором вагоне.
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