Рекорды земли на кыргыском

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Рекорды земли на кыргыском
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Автор: Гость
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Гость:
Самая низкая на планете температура — минус 89,2°С была зарегистрирована на советской антарктической станции «Восток». Самые частые грозы — 251 день в году — случаются в городке Тороро (Уганда). Самое быстрое хлопанье в ладоши за 1 секунду — 14 раз. Интерес людей ко всему самому-самому прослеживается на протяжении всей истории человечества. В нашем тесте — самые-самые рекорды Земли, как природные, так и сделанные руками человека.
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