Просклоняйте существительные трамваи,снегири,муравьи,орехи,стулья,ручьи выдели ??кончания
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Просклоняйте существительные трамваи,снегири,муравьи,орехи,стулья,ручьи выдели ??кончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. что? трамвай, снегири, муравьи, орехи, улья, ручьи. р.п. чего? трамвая, снегирей, муравьёв, орехов, ульев, ручьёв. д.п. чему? трамваю, снегирям, муравьям, орехам, ульям, ручьями. в.п. что? трамвай, снегири, муравьи,орехи, ульи, ручьи. т.п. чем? трамваем, снегирями, муравьями, орехами, ульями, ручьями. п.п. о чём? о трамвае, о снегирях, о муравьях, о орехах, о ульях, о ручьях.
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