Помогите пожалуйста, мне нужно составить предложение про школу со словом сақта.

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста, мне нужно составить предложение про школу со словом сақта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окушы мектепке барганда басында бiлiм сактау керек
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