С какими из предложенных веществ реагирует соляная кислота: магний, медь, гидрокс??д алюминия, сульфат натрия, ортофосфорная кислота, оксид натрия, оксид серы (IV), гидроксид лития Реакции обмена запишите в темном виде
Химия
С какими из предложенных веществ реагирует соляная кислота: магний, медь, гидрокс??д алюминия, сульфат натрия, ортофосфорная кислота, оксид натрия, оксид серы (IV), гидроксид лития Реакции обмена запишите в темном виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl + Mg = MgCl2 + H23HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + 3H2O3H(+) + 3Cl(-) + Al(OH)3 = Al(+3) + 3Cl(-) + 3H2O3H(+) + Al(OH)3 = Al(+3) + 3H2O2HCl + Na2O = 2NaCl + H2O2H(+) + 2Cl(-) + Na2O = 2Na(+) + 2Cl(-) + H2O2H(+) + Na2O = 2Na(+) + H2OHCl + LiOH = LiCl + H2OH(+) + Cl(-) + Li(+) + OH(-) = Li(+) + Cl(-) + H2OH(+) + OH(-) = H2O
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