С какими из предложенных веществ реагирует соляная кислота: магний, медь, гидрокс??д алюминия, сульфат натрия, ортофосфорная кислота, оксид натрия, оксид серы (IV), гидроксид лития Реакции обмена запишите в темном виде

Химия

С какими из предложенных веществ реагирует соляная кислота: магний, медь, гидрокс??д алюминия, сульфат натрия, ортофосфорная кислота, оксид натрия, оксид серы (IV), гидроксид лития Реакции обмена запишите в темном виде

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