3 машинистки напечатали 72 страницы. Одна из них работала 1 час, вторая 2часа,третья 3 часа Сколько страниц напечатал каждый из них если скорость работы у них одинаковая?

Математика

3 машинистки напечатали 72 страницы. Одна из них работала 1 час, вторая 2часа,третья 3 часа Сколько страниц напечатал каждый из них если скорость работы у них одинаковая?

Автор: Гость