3 машинистки напечатали 72 страницы. Одна из них работала 1 час, вторая 2часа,третья 3 часа Сколько страниц напечатал каждый из них если скорость работы у них одинаковая?
Математика
3 машинистки напечатали 72 страницы. Одна из них работала 1 час, вторая 2часа,третья 3 часа Сколько страниц напечатал каждый из них если скорость работы у них одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждая машиниста напечатала по 24 страницы
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