Напиши отзыв о произведении "Маленький Мук" (максимум 9 предложений)

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Меня очень впечатлил этот рассказ!Мук был такой сообразительный во многих ситуациях!Хорошо, что все так хорошо кончается.Ведь в некоторых моментах я думал(а) что рассказ кончится неудачей..Советую всем прочитать Маленького мука.