Птенчик или птеньчик

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Птенчик или птеньчик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно слово пишется:пте́нчик
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