Двугранный угол при основании правильной четырехугольной пирамиды равен а. Высота пирамиды равна H. Найдите объем конуса, вписанного в пирамиду.

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Пирамида правильная четырехугольная - значит, её основанием является квадрат. Высота конуса, вписанного в пирамиду, совпадает с высотой пирамиды, а радиус основания равен половине ее стороны, как радиус окружности, вписанной в квадрат. Объем конуса находят по формуле V=πr² ·h/3 По условию h=H r=? Пусть высота пирамиды МО, апофема =образующей конуса = МР, радиус r основания конуса - ОР. r=ОР:MO=ctg α r=H·ctg α V=π (H·ctg α)²*H/3= πH³·ctg²α