Что такое рассказ и сказка
Литература
Что такое рассказ и сказка
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Гость:
Рассказ - это произведение литературы в прозе, не очень большого размера, с небольшим количеством героев, повествовательный. Чаще об одном событии, реалистичный. Повествование идёт от одного лица (или от автора,, или от героя рассказа). Сказка - это однозначно выдуманная история, чаще - со счастливым концом. Бывают фольклорные (придуманные народом) и авторские (которые написаны и придуманы автором). Мне нравится, что сказки всегда учат добру. И заканчиваются они почти всегда хорошо))
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