На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 200 м квадра??ных , а второго 300 м квадратных. С первого участка собрали на 1500 кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали ...

Математика

На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 200 м квадра??ных , а второго 300 м квадратных. С первого участка собрали на 1500 кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка, если с каждого квадратного метра собирали поровну?

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