На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 200 м квадра??ных , а второго 300 м квадратных. С первого участка собрали на 1500 кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали ...

Математика
На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 200 м квадра??ных , а второго 300 м квадратных. С первого участка собрали на 1500 кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка, если с каждого квадратного метра собирали поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300-200=100 м^2 собирают 1500 кг; 2)2*1500=3000 кг собрали с первого; 3)3*1500=4500 кг картошки собрали со второго участка
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