Одно из условий распространения растений и животых на земле

География
Одно из условий распространения растений и животых на земле
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Гость:
Основные явления жизни — движение, обмен веществ, рост, размножение, чувствительность — характерны для всего живого;
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