В конце xx в США стали единственной сверхдержавой. Почему это произошло?

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В конце xx в США стали единственной сверхдержавой. Почему это произошло?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как у них этих кризисов было уже Так у них этих кризисов было уже  4-и очередной на подходе.И принцип выхода из них отработан-ничего в нем секретного нет.Сворачивают большинство внешнеполитических программ,оставляют соцпакеты только "для белых" (т.е. для коренных)-и открывают очередную лотерею грин-кард.Типа,езжайте к нам,негры всех расцветок-мы вам щаз дадим Великой Американской Мечты,ее есть у нас.Только уж не обессудьте-будете на положении узбеков в России.Вот так и вылезают.Да еще попутно войнушку на каких-нибудь Балканах или Ближнем Востоке спровоцируют,чтобы с нее бабло тянуть и оружие обеим сторонам продавать-как в случае с арабо-израильским конфликтом...Так что никакого чуда тут нет.
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