В коробке 100 жетонов, отличающихся лишь цветом: 20 красных, 20 жёлтых, 20 зелёных, 20 синих, остальные — чёрные и белые. Какое наименьшее количество же-тонов нужно взять, не глядя, из коробки, чтобы среди них обязательно оказа...
Математика
В коробке 100 жетонов, отличающихся лишь цветом: 20 красных, 20 жёлтых, 20 зелёных, 20 синих, остальные — чёрные и белые. Какое наименьшее количество же-тонов нужно взять, не глядя, из коробки, чтобы среди них обязательно оказалось не менее десяти жетонов одного цвета? А. 40. Б. 47. В. 55. Г. 61.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего подходит вариант Г! Большая вероятность того что ті возмешь 10 жетонов одинакового цветА!
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