В коробке 100 жетонов, отличающихся лишь цветом: 20 красных, 20 жёлтых, 20 зелёных, 20 синих, остальные — чёрные и белые. Какое наименьшее количество же-тонов нужно взять, не глядя, из коробки, чтобы среди них обязательно оказа...

Математика

В коробке 100 жетонов, отличающихся лишь цветом: 20 красных, 20 жёлтых, 20 зелёных, 20 синих, остальные — чёрные и белые. Какое наименьшее количество же-тонов нужно взять, не глядя, из коробки, чтобы среди них обязательно оказалось не менее десяти жетонов одного цвета? А. 40. Б. 47. В. 55. Г. 61.

Автор: Гость