В корзину положили 36 фруктов яблок груш и слив груш и слив было 30 штук слив было в 3 раза больше чем яблок Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине

Математика

В корзину положили 36 фруктов яблок груш и слив груш и слив было 30 штук слив было в 3 раза больше чем яблок Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине

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