В корзину положили 36 фруктов яблок груш и слив груш и слив было 30 штук слив было в 3 раза больше чем яблок Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине
Математика
В корзину положили 36 фруктов яблок груш и слив груш и слив было 30 штук слив было в 3 раза больше чем яблок Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 36-30 = 6(яблок) 2. 6×3= 18(слив) 3. 36-24=12(груш) Вроде так)
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