В куске 112 м материи. Из 11/16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи осталось?
Математика
В куске 112 м материи. Из 11/16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи осталось?
Ответ(ы):
Гость:
1)112*11/16=77м- потребовалось, чтобы сшить детские костюмы 2)112-77=35м-осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На пружине жесткостью 200 H/м подвешен аллюминиевый брусок размерами 2*4*10 см. На сколько при этом удлинилась пружина?
Математика
Дан квадрат размером 4х4 клетки: 0-0-0-5 0-13-3-0 0-0-6-9 0-1-0-0 В пустые клетки (вместо 0) р??сставить от 1 до 16 так, чтобы в каждом г...
Геометрия
Стороны параллелограмма равны 5 см и 8 см, угол между ними-120 градусов.Найдите диагонали параллелограмма.