В квадрате ABCD проведена диагональ BD .Определить вид треугольника ABD

Геометрия
В квадрате ABCD проведена диагональ BD .Определить вид треугольника ABD
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Гость:
Прямоугольный, равнобедренный треугольник
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