В лесу над росистой полянкой Кукушка встречает рассвет. В лесу и встречает разобр??ть как части речи.

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В лесу над росистой полянкой Кукушка встречает рассвет. В лесу и встречает разобр??ть как части речи.

Автор: Гость