В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказывается безногого. А вот зимородок ..я...й рыболов. Что за слово, уже не знаю что...

Литература
В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказывается безногого. А вот зимородок ..я...й рыболов. Что за слово, уже не знаю что придумать и сын устал уже гадать, помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом :беднзногого ужа
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Помогите пожалуйста,сделать!!!!
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