В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказывается безногого. А вот зимородок ..я...й рыболов. Что за слово, уже не знаю что...

Литература

В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказывается безногого. А вот зимородок ..я...й рыболов. Что за слово, уже не знаю что придумать и сын устал уже гадать, помогите!!!!

Автор: Гость