В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказывается безногого. А вот зимородок ..я...й рыболов. Что за слово, уже не знаю что...
Литература
В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказывается безногого. А вот зимородок ..я...й рыболов. Что за слово, уже не знаю что придумать и сын устал уже гадать, помогите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом :беднзногого ужа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика