В магазин привезли 18 кг лаврового листа, по 2 кг в каждой коробке. Сколько коробок лаврового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лаврового листа в пяти таких же коробках? в пятнадцати коробках? запиши текст задачи в...

Математика

В магазин привезли 18 кг лаврового листа, по 2 кг в каждой коробке. Сколько коробок лаврового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лаврового листа в пяти таких же коробках? в пятнадцати коробках? запиши текст задачи в таблице.

Автор: Гость