В магазин привезли 4 коробки сухого молока, по 20 кг в каждой коробке. За неделю продали 60 кг молока. Сколько коробок сухого молока осталось?

Математика

В магазин привезли 4 коробки сухого молока, по 20 кг в каждой коробке. За неделю продали 60 кг молока. Сколько коробок сухого молока осталось?

Автор: Гость