В магазин привезли 4 коробки сухого молока, по 20 кг в каждой коробке. За неделю продали 60 кг молока. Сколько коробок сухого молока осталось?

Математика
В магазин привезли 4 коробки сухого молока, по 20 кг в каждой коробке. За неделю продали 60 кг молока. Сколько коробок сухого молока осталось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*20 = 80 кг сух молока привезли в  магазин 2) 80 -60 =20 кг сух молока осталось в магазине 3) 20 : 20 = 1 коробка осталась в магазине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Квадратный лист со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной фо??мы.Найди площадь одной часть.Реши задачу двумя способами
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 4 пункт задачу
Ответить
Українська мова
Провідміняти такі слова та словосполучення: Університет, жовто-блакитний, я, пер??ий, Тарас Григорович Шевченко, Микулець Василь Іванович.
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста план к сказке про воробья воробеича
Ответить
Математика
Отметь верное значение выражения 930:3+7*(340-40):2. 1360; 467; 243; 1050.
Ответить