В магазин привезли 4 коробки сухого молока, по 20 кг в каждой коробке. За неделю продали 60 кг молока. Сколько коробок сухого молока осталось?
Математика
В магазин привезли 4 коробки сухого молока, по 20 кг в каждой коробке. За неделю продали 60 кг молока. Сколько коробок сухого молока осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*20 = 80 кг сух молока привезли в магазин 2) 80 -60 =20 кг сух молока осталось в магазине 3) 20 : 20 = 1 коробка осталась в магазине
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