Квадратный лист со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной фо??мы.Найди площадь одной часть.Реши задачу двумя способами
Математика
Квадратный лист со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной фо??мы.Найди площадь одной часть.Реши задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:5=4 (см) вторая сторона прямоугольника. 2) 20×4=80 (см2) площадь одной части. 2 способ 1) 20×20=400 ( см2) площадь квадрата. 2) 400÷5=80 (см2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Провідміняти такі слова та словосполучення: Університет, жовто-блакитний, я, пер??ий, Тарас Григорович Шевченко, Микулець Василь Іванович.