Квадратный лист со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной фо??мы.Найди площадь одной часть.Реши задачу двумя способами

Математика

Квадратный лист со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной фо??мы.Найди площадь одной часть.Реши задачу двумя способами

Автор: Гость