Найдите площадь равнобокой трапеции, большая основа которой равняется 9 корней из 2 см, боковая сторона - 8 см,а тупой угол 135 градусов. НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТ, НО И РЕШЕНИЕ.
Геометрия
Найдите площадь равнобокой трапеции, большая основа которой равняется 9 корней из 2 см, боковая сторона - 8 см,а тупой угол 135 градусов. НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТ, НО И РЕШЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B ------------- C / ' \ дано: AD =9√2 см; AB =8cм; уголАВС =135; AB=CD / ' \ найти: S(ABCD) /__'_________\ решение: A H D углы трапеции В=D=135, A=D =(360-2*135)/2 Угол А = 45 треуг-к ABH: угол Н =90, уголА=уголВ =45 --->BH=AH AB² =BH²+AH²=2BH²; 8² =2BH² BH²=32 BH =4√2 (см) BC =9√2 -4√2-4√2 =√2 Sтрапеции =(AD+DC)*BH/2 =(9√2+√2)*4√2/2=10*2*2=40(см²)
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