Найдите площадь равнобокой трапеции, большая основа которой равняется 9 корней из 2 см, боковая сторона - 8 см,а тупой угол 135 градусов. НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТ, НО И РЕШЕНИЕ.

Геометрия
Найдите площадь равнобокой трапеции, большая основа которой равняется 9 корней из 2 см, боковая сторона - 8 см,а тупой угол 135 градусов. НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТ, НО И РЕШЕНИЕ.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    B ------------- C       / '              \    дано: AD =9√2 см; AB =8cм; уголАВС =135; AB=CD     /   '                \     найти:  S(ABCD)    /__'_________\      решение: A     H                 D     углы трапеции В=D=135,  A=D =(360-2*135)/2                                          Угол А = 45 треуг-к ABH:   угол Н =90, уголА=уголВ =45 --->BH=AH AB² =BH²+AH²=2BH²;    8² =2BH² BH²=32   BH =4√2 (см)   BC =9√2 -4√2-4√2 =√2 Sтрапеции =(AD+DC)*BH/2 =(9√2+√2)*4√2/2=10*2*2=40(см²)
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