В магазин привезли пряники, 5 коробок по 9 кг. в каждой коробке и 15 коробок- по 9 кг. с??олько кг пряников привезли в магазин

Математика

В магазин привезли пряники, 5 коробок по 9 кг. в каждой коробке и 15 коробок- по 9 кг. с??олько кг пряников привезли в магазин

Автор: Гость