В магазин привезли пряники, 5 коробок по 9 кг. в каждой коробке и 15 коробок- по 9 кг. с??олько кг пряников привезли в магазин
Математика
В магазин привезли пряники, 5 коробок по 9 кг. в каждой коробке и 15 коробок- по 9 кг. с??олько кг пряников привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*9=45 ( прян) 15*9=135 135+45=180 Ответ 180 кг пряников привезли всего в магазин
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