В магазин привезли714кг груш в первый день продали 5 седьмых всех груш а во второй 9 17мнадцатых сколько груш продали за 2 дня
Математика
В магазин привезли714кг груш в первый день продали 5 седьмых всех груш а во второй 9 17мнадцатых сколько груш продали за 2 дня
Ответ(ы):
Гость:
1. 7147*5=510 кг груш продали в первый день 2. 71417*9=378 кг во второй 3. 510+378=888 кг продали всего за два дня Как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Русский язык
Подбери однокоренные существительные к прилагательным. Холодный,светлый,голодный,плодовый,тенистый,дворовый.