В магазине электроприборов продано 3547 чайников, что на 2347 больше, чем кофеварок.Сколько всего электроприборов продано в магазине?

Математика

В магазине электроприборов продано 3547 чайников, что на 2347 больше, чем кофеварок.Сколько всего электроприборов продано в магазине?

Автор: Гость