В магазине электроприборов продано 3547 чайников, что на 2347 больше, чем кофеварок.Сколько всего электроприборов продано в магазине?

Математика
В магазине электроприборов продано 3547 чайников, что на 2347 больше, чем кофеварок.Сколько всего электроприборов продано в магазине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3547+2347=5894 кофеварок 3547+5894=9441 всего
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