Помогите пожалуйста написать ОБЬЯСНЕНИЕ к задачи расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоростью 15 км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час
Математика
Помогите пожалуйста написать ОБЬЯСНЕНИЕ к задачи расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоростью 15 км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 * 4 = 60 60 ÷ 20 = 3 часа ехал велосипедист
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Физика
Срочно! Ребят помогите!!! Во время войны (1914г) был случай когда при полете летчик ??ядом с кабиной увидел какой-то предмет. Достав его, он бы...
Русский язык
Что делать если в террарии (версия 1.3.2.1 пиратская) при нажатии левой кнопки мыши берётся другое оружие или предмет помогите срочно
Биология