Помогите пожалуйста написать ОБЬЯСНЕНИЕ к задачи расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоростью 15 км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час

Математика
Помогите пожалуйста написать ОБЬЯСНЕНИЕ к задачи расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоростью 15 км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 * 4 = 60 60 ÷  20 = 3 часа ехал велосипедист
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Физика
Срочно! Ребят помогите!!! Во время войны (1914г) был случай когда при полете летчик ??ядом с кабиной увидел какой-то предмет. Достав его, он бы...
Ответить
Русский язык
Что делать если в террарии (версия 1.3.2.1 пиратская) при нажатии левой кнопки мыши берётся другое оружие или предмет помогите срочно
Ответить
Биология
Какие механизмы регуляции работы скелетных мышц вам известны? Что лежит в их осно??е ?
Ответить
Математика
Представьте дробь 43/90 в виде суммы трёх дробей, у каждой из которых числитель раве?? 1.
Ответить