Помогите пожалуйста написать ОБЬЯСНЕНИЕ к задачи расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоростью 15 км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час

Математика

Помогите пожалуйста написать ОБЬЯСНЕНИЕ к задачи расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоростью 15 км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час

Автор: Гость