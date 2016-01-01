Эссе на тему " птицы - теплокровные животные "
Биология
Эссе на тему " птицы - теплокровные животные "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы- теплокровные животные. Теплокровность обусловлена наличием кровеносной системы, большого и малого кругов кровообращения. Кровь циркулирует. При вдохе птицы кровь насыщается кислородом. При выдохе - углекислота выделяется в окружающую среду. Все эти признаки подтверждают признак теплокровности птиц.
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