Эссе на тему " птицы - теплокровные животные "

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Птицы- теплокровные животные. Теплокровность обусловлена наличием кровеносной системы, большого и малого кругов кровообращения. Кровь циркулирует. При вдохе птицы кровь насыщается кислородом. При выдохе - углекислота выделяется в окружающую среду. Все эти признаки подтверждают признак теплокровности птиц.