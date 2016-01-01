В таблице даны нормативы по бегу (в секундах) на 60 м для учащихся 9 класса:
Математика
В таблице даны нормативы по бегу (в секундах) на 60 м для учащихся 9 класса:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что надо сделать ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
9 май 2016 года на земле наблюдали прохождение Меркурия по диску солнца Можно ли нах??дясь на Меркурий наблюдать прохождение Земли по диску солнца?
Математика
Русский язык
Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спа...