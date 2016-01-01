В таблице даны нормативы по бегу (в секундах) на 60 м для учащихся 9 класса:

Математика
В таблице даны нормативы по бегу (в секундах) на 60 м для учащихся 9 класса:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что надо сделать ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите 147 решить ( просто найдите фразеологизмы ) ! Пожалуйста помогите .
Ответить
Другие предметы
9 май 2016 года на земле наблюдали прохождение Меркурия по диску солнца Можно ли нах??дясь на Меркурий наблюдать прохождение Земли по диску солнца?
Ответить
Математика
Найдите и напишите наибольший общий делитель чисел 12 24; 6 9; 75 45;81 243;4725 7875.
Ответить
Русский язык
Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спа...
Ответить
История
1) Антиреспубликанский мятеж 1936 г и начало гражданской войны в Испании 2) Основные этапы гражданской войны в Испании 1936-1939 гг 3) Итоги войны
Ответить