Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спасибо заранее!; )

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Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спасибо заранее!; )

Автор: Гость