Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спасибо заранее!; )
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Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спасибо заранее!; )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уж небо осенью дышало, .-.-. ____-.-.-.-.-.-. ______ ______ Уж реже солнышко блистало. -.-.-.-.-.-. _________ ________ ________
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