Корзина из мультфильма "двенадцать месяцев", полная подснежников, весит 12кг. когда половину подснежников убрали, корзина стала весить 7 кг. сколько весит пустая корзина? 7кг. _ 2кг._ 5кг._ 3кг.?

Математика
Корзина из мультфильма "двенадцать месяцев", полная подснежников, весит 12кг. когда половину подснежников убрали, корзина стала весить 7 кг. сколько весит пустая корзина? 7кг. _ 2кг._ 5кг._ 3кг.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг 7+7=14кг подснежники с корзиной 14-12 = 2 кг корзина я не утверждаю ,что ответ верный Это мое мнение
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