1) Антиреспубликанский мятеж 1936 г и начало гражданской войны в Испании 2) Основные этапы гражданской войны в Испании 1936-1939 гг 3) Итоги войны

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По этому поводу советую почитать роман Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол". Тем более Хемингуэй сам участвовал в конфликте как военный репортер. Ну, стоит начать с того, что в Европе в это время достаточно быстро развивается Нацистская Германия под руководительством Адольфа Гитлера и Итальянское Королевство, в которой ведущую роль заняла Национальная фашистская партия, руководителем которой был Бенито Муссолини. К началу XX в. Испанское королевство находилось в сильном упадке. Страна выступала в XX в., как сильно застойное полуфеодальное государство, в котором остро стоял вопрос межклассовой, межидеологической и межрасовой враждой. Большинство населения жили в сильной бедноте и страдали от малоземелья, а также от гнета землевладельцев, рабочий класс - от плохо регулируемых трудовых отношений. Национальный меньшинства (баски, каталонцы и другие) страдали от внутренней политики Мадрида и требовали автономной независимости. Особое положение играла и армия Испании, которая по сути была "государством в государстве". Сами военные силы обучались по устаревшим стандартам, с устаревшим оружием. Король Альфонс XIII и его правительство не пыталось как-то изменить жизнь населения, а любые недовольство жестоко подавлялись. Стабилизировать ситуацию попытался генерал Мигель Примо де Риверо, который 13 сентября устроил государственный переворот, распустив правительство, а также установив военную диктатуру. Опираясь на опыт итальянских фашистов, он уделял огромное влияние национальной экономике, что по началу дало положительный толчок в развитии государства, однако все результаты уничтожил мировой экономический кризис. Не справившись со сложившийся ситуации, а также под давлением Короля и народа 28 января 1930 года де Ревиро покинул пост главы государства и страну. В следующем году в стране монархия пала. 12 апреля по всему государству прошли выборы. Под влиянием многочисленных республиканских демонстрантов 14 апреля Альфонс XIII покинул страну, но от трона формально не отвлекся. Испания была провозглашена республикой. В результате очередных выборов огромное количество поддержки приобрели социалисты и левые либералы, которые 9 декабря приняли новую испанскую конституцию. Испания была провозглашена "демократической республикой трудящихся всех классов", в которой было объявлено, что отныне все граждане равны перед законом, а все аристократические титулы и звания были отменены. Неудачная политика нового правительства привела к тому, что с 1931 по 1936 году страна пережила около 20 правительственных кризиса. P.S. сейчас еще допишу. Просто огромное количество информации надо передать