Раменский район в начале 19 и конце 20 века Мне инфы плиз, нормальной
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Раменский район в начале 19 и конце 20 века Мне инфы плиз, нормальной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ременский район, Московскя область. В начале 19 века на средства князей Голицыных строиться бумажно - прядильная мануфактура, в 1843 фабрика перешла в аренду а потом в собственность купцов малютиных, в конце 19 века большая половина жителей работало на их фабрике.
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