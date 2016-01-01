Помогите 147 решить ( просто найдите фразеологизмы ) ! Пожалуйста помогите .
Русский язык
Помогите 147 решить ( просто найдите фразеологизмы ) ! Пожалуйста помогите .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По весне, медведь, ульями,поверне,весь мед,берлогу,тревогу,нарядили,приказали,пролежал,берлоге.
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