Найдите и напишите наибольший общий делитель чисел 12 24; 6 9; 75 45;81 243;4725 7875.
Математика
Найдите и напишите наибольший общий делитель чисел 12 24; 6 9; 75 45;81 243;4725 7875.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)12 2)6 3)15 4)81 5)
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