В мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков, во второй - 23 таких рюкзака. На все эти рюкзаки пошло 84 м ткани. Сколько метров ткани расходовали каждый день?

Математика

В мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков, во второй - 23 таких рюкзака. На все эти рюкзаки пошло 84 м ткани. Сколько метров ткани расходовали каждый день?

Автор: Гость