В мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков, во второй - 23 таких рюкзака. На все эти рюкзаки пошло 84 м ткани. Сколько метров ткани расходовали каждый день?
Математика
В мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков, во второй - 23 таких рюкзака. На все эти рюкзаки пошло 84 м ткани. Сколько метров ткани расходовали каждый день?
Ответ(ы):
Гость:
19+23=42 рюкзака всего сшили 84/42=2 м на 1 рюкзак 19*2=38 м израсходовали в 1 день 23*2=46 м израсходовали во 2 день
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