В математическом тесте школьникам предлагалось 20 задач. За каждый верный ответ начислялось 5 баллов, а за каждый неверный — снималось 2 балла. Костя получил 65. Сколько из его 20 ответов оказались ошибочными?

Математика
В математическом тесте школьникам предлагалось 20 задач. За каждый верный ответ начислялось 5 баллов, а за каждый неверный — снималось 2 балла. Костя получил 65. Сколько из его 20 ответов оказались ошибочными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7, так как 65 :5=13( столько верных ответов он дал) , а 20-13=7(это неверные)
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