В математическом тесте школьникам предлагалось 20 задач. За каждый верный ответ начислялось 5 баллов, а за каждый неверный — снималось 2 балла. Костя получил 65. Сколько из его 20 ответов оказались ошибочными?

Математика

В математическом тесте школьникам предлагалось 20 задач. За каждый верный ответ начислялось 5 баллов, а за каждый неверный — снималось 2 балла. Костя получил 65. Сколько из его 20 ответов оказались ошибочными?

Автор: Гость