В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте каждый шарик в один из трех цвеиов: синий, зеле??ый и красный-так чтобы два утверждения были верны а один неверным -синих шариков на один больше чем красных; -красных и зеленых шариков по...
Математика
В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте каждый шарик в один из трех цвеиов: синий, зеле??ый и красный-так чтобы два утверждения были верны а один неверным -синих шариков на один больше чем красных; -красных и зеленых шариков поровну; -синих шариков на 5 больше чем зеленых;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, что верны 1 и 2 утверждения. Тогда С=К+1 и К=Зел. Удалим 1 синий шарик. Тогда С=К=Зел=14/3 - не целое число. Такого не может быть, значит, или 1 или 2 утверждение ложно, а 3 истинно. С=Зел+5. Пусть верно 1 утверждение. С=К+1=Зел+5. Тогда К=Зел+4. А всего С+К+Зел=Зел+5+Зел+4+Зел=15 3*Зел+9=15 Зел=2; К=6; С=7. Пусть верно 2 утверждение. К=Зел. С+К+Зел=Зел+5+Зел+Зел=15 3*Зел=10; Зел=10/3 - не целое число. Ответ: Зел 2, Крас 6, Син 7.
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