В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте каждый шарик в один из трех цвеиов: синий, зеле??ый и красный-так чтобы два утверждения были верны а один неверным -синих шариков на один больше чем красных; -красных и зеленых шариков по...

Математика

В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте каждый шарик в один из трех цвеиов: синий, зеле??ый и красный-так чтобы два утверждения были верны а один неверным -синих шариков на один больше чем красных; -красных и зеленых шариков поровну; -синих шариков на 5 больше чем зеленых;

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