В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков. для игры они разделились поровну на 2 команды. ??колько детей в каждой команде? Как написать условие к задаче?

Математика

В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков. для игры они разделились поровну на 2 команды. ??колько детей в каждой команде? Как написать условие к задаче?

Автор: Гость