В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков. для игры они разделились поровну на 2 команды. ??колько детей в каждой команде? Как написать условие к задаче?
Математика
В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков. для игры они разделились поровну на 2 команды. ??колько детей в каждой команде? Как написать условие к задаче?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+7=12(дет.)- всего 2)12:2=6(дет.)- в одной команде Ответ: 6 детей.
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