. В многоэтажном доме на первом, втором, третьем и четвертом этажах живут друзья из одной школы: Саша, Аркадий, Павел и Дима. Известно, что один из них учися в 10А класса, другой – в 10Б, третий – в 10В, а четвертый – в 10Д, но...

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. В многоэтажном доме на первом, втором, третьем и четвертом этажах живут друзья из одной школы: Саша, Аркадий, Павел и Дима. Известно, что один из них учися в 10А класса, другой – в 10Б, третий – в 10В, а четвертый – в 10Д, но неизвестно, кто в каком, и неизвестно, кто на каком этаже живет. Однако известно, что: 1)тот, кто учится в 10А, живет ниже того, кто учится в 10Б; 2)тот кто учится в 10В, живет выше того, кто учится в 10Д; 48 3)тот, кто учится в 10Д, живет либо одним этажом ниже, либо одним этажом выше того, кто учится в 10Б; 4)тот, кто учится в 10А, живет через один этаж от того, кто учится в 10Б; 5)Павел живет выше того, кто учится в 10Д; 6)Дима не является учеником 10А класса; 7)Аркадий живет либо одним этажом ниже, либо одним этажом выше того, кто учится в 10Б; 8)Павел живет ниже Аркадия. Выясните, кто из ребят в каком классе учится и на каком этаже живет.

Автор: Гость