В мотке было 660 м проволоки.ТРетью часть всей проволоки израсходовали при работах на улице,А при работах по дому на 80м меньше,чем на улице.Сколько метров проволоки осталось на мотке?

Математика

В мотке было 660 м проволоки.ТРетью часть всей проволоки израсходовали при работах на улице,А при работах по дому на 80м меньше,чем на улице.Сколько метров проволоки осталось на мотке?

Автор: Гость