В мотке было 660 м проволоки.ТРетью часть всей проволоки израсходовали при работах на улице,А при работах по дому на 80м меньше,чем на улице.Сколько метров проволоки осталось на мотке?

Математика
В мотке было 660 м проволоки.ТРетью часть всей проволоки израсходовали при работах на улице,А при работах по дому на 80м меньше,чем на улице.Сколько метров проволоки осталось на мотке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
660:3=220м потратили на работах на улице 220-80=140 м потратили при работе на дому. 220+140=360 м потратили всего 660-360+300 м осталось всего
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